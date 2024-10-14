吉高由里子が主演を務める大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合ほか）第39回「とだえぬ絆」が13日に放送され、まひろ（吉高）が弟・惟規（高杉真宙）の突然の悲劇に号泣すると、ネット上には「うそだろ…」「悲しすぎるって！」「もらい泣きだよ」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】父・為時（岸谷五朗）に抱き寄せられる惟規（高杉真宙）『光る君へ』第39回「とだえ