バイデン大統領＝13日、タンパ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】バイデン米大統領は13日の声明で、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞の受賞決定に祝意を示した。核兵器が二度と使われてはならないとの一念で「歴史的な活動」を続けてきたと評価。「核なき世界」の実現に向けた決意も改めて強調した。ホワイトハウスが発表した。バイデン氏は、被団協が核兵器の破滅的な被害について証言を重ねてきたと