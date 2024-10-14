衆議院選挙の公示が15日に迫るなか、各党の党首はインターネット番組の討論会で経済政策をテーマにそれぞれの主張を戦わせました。自民党石破総裁「GDP（国内総生産）全体の54％を占める個人消費を上昇させ、デフレから完全脱却をする。そして海外に出た生産拠点、なるべく国内に回帰させる。農業・漁業・林業そういうような付加価値が伸びる要素がある、そういう産業を目いっぱい伸ばすことによって日本経済の復活を実現を致