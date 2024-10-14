ダイエットを始めてみたものの、内容が厳しすぎたり、成果に結び付かなかったりして断念するということを繰り返していませんか？そこで今回は、まさにそんな状態が続いていたアラサー編集者が実践した【身体の巡りを上げる】ための簡単ダイエット習慣を紹介。ある程度時間をかけて体内循環を改善することで痩せやすい体質を作ることをめざしたそうで、「始めて１ヶ月で約３kg痩せられた」と言います。&#127804;確実に体重を３〜