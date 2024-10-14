◆高校野球◇秋季東北大会▽２回戦八戸学院光星２−３日大山形（１３日・ヨークいわき）８強が出そろった。山形県勢は日大山形、山形中央、鶴岡東がそろって勝利。各県３校出場となった１９９６年以降、３校すべてが８強入りしたのは初となった。勝利をつかむまで、淡々と投げ抜いた。３―２の６回から登板した日大山形・本田聖（２年）が、７回以降毎回得点圏に走者を許しながら無失点と粘りの投球を披露。昨秋東北大会