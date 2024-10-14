◆高校野球◇秋季東北大会▽２回戦一関学院１−３山形中央（１３日・ヨークいわき）８強が出そろった。山形中央（山形）はエース左腕の小坂楓（２年）が３安打１３奪三振の力投を見せ、一関学院（岩手）に３―１で競り勝った。山形県勢は鶴岡東、日大山形も勝利。各県３校出場となった１９９６年以降、３校すべてが８強入りしたのは初となった。連投の疲れを感じさせない力強い投球で、山形中央・小坂が三振の山を築いた