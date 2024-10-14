大谷はメッツとのシリーズで復調するのか？photo by AP/AFLOいよいよワールドシリーズ進出をかけたメジャーリーグのポストシーズン・リーグチャンピオンシップシリーズが開幕。ナ・リーグはロサンゼルス・ドジャースとニューヨーク・メッツの対戦となったが、サンディエゴ・パドレスとの地区シリーズで苦しんだ大谷翔平の復調はあるのか？威力を発揮したブルペン勢はメッツにも通用するのか。今年のMLBポストシーズンのデータ