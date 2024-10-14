◆高校野球◇秋季東北大会▽２回戦秋田商０−８花巻東＝７回コールド＝（１３日・あづま）８強が出そろった。花巻東（岩手）は秋田商（秋田）に８―０の７回コールドで初戦を突破。巨人・古城茂幸３軍打撃コーチ（４８）を父に持つ大翔（だいと）三塁手が４番に座り、初回にライナー性の強烈な３ランを放つなど４打数３安打６打点と存在感を示した。＊＊＊＊先制パンチには、十分すぎる一発だった。初回１死一、三塁。花巻