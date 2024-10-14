第５０回衆院選が１５日、公示される。立候補予定者約１２００人が小選挙区２８９、比例代表１７６、計４６５議席を争う。２０２１年衆院選で自公議席を完全的中させた選挙プランナーの三浦博史氏（７３）が各選挙区の情勢を徹底分析。政治資金収支報告書の不記載など「政治とカネ」の問題に揺れる自民党は２５８議席から２９議席を減らし、単独過半数（２３３）を下回る２２９議席（自公は計２５８）と予測した。立憲民主党は９