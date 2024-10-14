平均年齢85歳という超高齢読書サークルを描いた小説『よむよむかたる』が話題の朝倉かすみさんと、同じく新刊『老いるが勝ち！』で「人は齢を取れば取るほど幸せになるようにできている」と明言し、反響を呼んでいる和田秀樹さん。【写真】この記事の写真を見る（3枚）65歳以上の人口比率が過去最高の29.3％となり、人生100年時代がいよいよ現実味を帯びているいま、朝倉さんと和田さんに、これからの超高齢社会を“楽しく”生