『死体と話すNY死体調査官が見た5000の死』（バーバラ・ブッチャー 著／福井久美子 訳）河出書房新社筆者は、ニューヨーク市検視局の元調査官。不審な状況で遺体が発見された場合に現場に急行し、遺体を調べるのが仕事だ。どこかで読んだ感じがする一冊だ。とはいえ、「検視」や「解剖」がテーマのノンフィクションや小説ではない。ではどこで……と思いながらページを繰っていく。事件や事故の多いニューヨークだから、仕