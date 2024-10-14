◆サッカー◇全日本高校女子選手権道予選最終日▽決勝道文教大付３−２北照（１３日・帯広の森球技場）道文教大付が３―２で北照を下し、２年連続２８度目の優勝を果たした。２点を先行される苦しい展開が続いたが、今大会３戦９発のＦＷ吉田有沙（３年）の決勝弾で逆転勝ちを収めた。１２月２９日から兵庫県で開催される第３３回全日本高校女子サッカー選手権で４大会ぶりの１勝を目指す。女王が苦しみながらも大会連覇