ツルツルボディこそ最新の証！「もがみ」の貴重な入港シーンが公開海上自衛隊の阪神基地隊は2024年10月11日、最新鋭の護衛艦「もがみ」が同基地に初めて入港したと発表。公式Xで入港の映像を公開しました。もがみ型護衛艦。写真は2番艦の「くまの」（画像：写真）。もがみ型は、ステルス性を考慮した平らな外観が特徴。高くそびえ立つピラミッド型のマスト（柱）は「ユニコーンアンテナ」と呼ばれるもので、従来はマストの複数