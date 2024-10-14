◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム３ｘ―２ロッテ＝延長１０回＝（１３日・エスコンＦ）ロッテが悪夢の逆転負けを食らった。ベテラン両右腕が誤算で逃げ切りに失敗した。１点リードで９回。守護神・益田で追いつかれると１０回、沢村でサヨナラ負け。しかし、吉井監督は１点差に迫られた７回の継投タイミングを敗因に挙げ、「小島は良かったが（横山への）代え時を間違え