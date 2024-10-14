ステージ4のがん患者となったベテラン医療ジャーナリストが読者に伝えたいこととは――。長田昭二氏（59）は前立腺がんの治療を受けながら、執筆活動を続けている。では、その闘病と仕事のバランスはどのようなものなのか。【画像】筆者はこれだけの薬を飲んでいる◆◆◆がん患者の日常生活とは？現状でも「だるさ」の出方は日によって異なるが、この数週間は、急ぎの仕事が無い日などはパソコンに向かってもまるで仕事にならな