ボクサー堤聖也が執念で掴んだ世界王座ボクシングのWBA世界バンタム級（53.5キロ以下）タイトルマッチ12回戦が13日、東京・有明アリーナで行われ、挑戦者の同級2位・堤聖也（角海老宝石）が王者・井上拓真（大橋）に3-0で判定勝ち（114-113、115-112、117-110）した。世界初挑戦で悲願を達成し、高校時代に敗れた宿敵に雪辱。8か月前には対戦相手のリング禍を経験した。「ボクシングって何だろう」。全ての対戦相手の想いを拳