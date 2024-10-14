今回は、国が目指すマイナカードの保険証について取り上げます。従来の保険証は2024年12月に廃止が決まっているのですが、医療現場は混乱しています。 【写真を見る】マイナカードへの“保険証”統合が迫る 医療現場は混乱？途中でフリーズ再起動も 期限の「12月2日」を過ぎるとどうなる？ （河野太郎 元デジタル担当大臣）「2024年度の秋に現在の健康保険証の廃止を目指す」これまでの保険証が廃止され、マイ