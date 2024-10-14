次女の学習状況を知った母について描いた漫画「ちゃんとやってる？ある日の勉強」が、Instagramで300以上のいいねを集めて話題となっています。塾の懇親会で、先生から「次女が半分しか宿題をしてこない」と指摘された母。それを聞いて、「ちゃんと勉強しているかな？」と、次女の部屋に様子を見に行くことにしました。すると、きちんと机に向かい、真面目に宿題をしているようだったので、母はひと安心していたのですが…。読