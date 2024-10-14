今朝(14日)にかけては北海道や東北を中心に冷え込みが強まり、北海道の旭川では「初氷」が観測されました。今シーズン「初氷」を観測したのは、全国の気象官署で初めてです。今朝(14日)にかけては、放射冷却が強まった影響で、今シーズン一番の冷え込みになった所があります。北海道では市街地でも氷が張るような冷え込みとなり、旭川では「初氷」が観測されました。今シーズン「初氷」を観測したのは、全国の気象官署で初めてのこ