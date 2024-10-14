14日未明、福岡県柳川市で、飲酒運転をした疑いで42歳の女が現行犯逮捕されました。14日午前0時15分ごろ、福岡県柳川市三橋町蒲船津で、コンビニエンスストアの駐車場から出てきた乗用車が反対車線を走ったり、蛇行したりするところをパトロール中の警察官が発見しました。乗用車に停止を求め運転していた女の呼気を調べたところ、基準値の3倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は女を酒気帯び運転の疑いで現行