関東大震災で地方への菓子供給が全面ストップしたことを受けて “地方にも菓子の量産工場を”との決意のもと、大震災から約1年後の1924年11月、新潟県柏崎(市制施行は1940年)で創業したブルボン（当時・北日本製菓）。地震など自然災害への危機意識を常に持ちつつ自然との調和を重視して千年の大計を描く。祖業はビスケット製造。災害や社会的困難が発生した際にも“お役に立てる企業であり続ける”という創業の原点を持ち続け