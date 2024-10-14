大分県竹田市の農産物の直売所に79歳の男性が運転する車が突っ込みました。女性客が肋骨（ろっこつ）を折るなどのけがをしています。警察によりますと、13日午前9時すぎ、竹田市の農産物直売所に軽ワゴン車が突っ込み、入口のドアのガラス4枚を壊しました。当時、店内には従業員と客合わせて9人がいて、このうち70代の女性客が肋骨を折るなどして病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。従業員「（女性は）頭