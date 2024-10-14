北朝鮮の朝鮮人民軍が、韓国の無人機侵入に備え部隊に射撃準備を指示したと北朝鮮メディアが報じました。朝鮮中央通信は13日夜、北朝鮮の朝鮮人民軍が韓国の無人機侵入により「一触即発の軍事的緊張事態が醸成されている」として、韓国との境界付近の部隊に対し、射撃準備を整えるよう指示したと報じました。北朝鮮は11日に韓国の無人機が平壌上空に侵入し、体制を批判するビラをまいたと表明し、金正恩（キム・ジョンウン）総書記