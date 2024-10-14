衆議院選挙の公示を前に、与野党9党の党首は動画サイト「ニコニコ」主催の討論会に出席し、選挙の争点となる賃上げや経済対策について討論を行いました。自民党総裁・石破首相：物価上昇を上回る賃金上昇を実現する。将来の社会保障の不安を払拭して、設備投資を行うことで付加価値の高い商品を作る。立憲民主党・野田代表：当面は、一番大事なのは賃上げだと思います。物価よりも賃金が上がる状況を作るためには、これは人への投