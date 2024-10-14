何とか開催された試合でも奔放に振舞い続けたカシメロ。(C)Getty Images10月13日、横浜武道館で開催されたスーパーバンタム級10回戦でサウル・サンチェス（米国）を、初回TKOで破ったジョン・リエル・カシメロ（フィリピン）。前日計量で体重超過を犯していた35歳だが、悪びれる様子は一切なかった。【動画】井上尚弥を狙い続けるカシメロが見せた衝撃フック試合開始20秒で“見せ場”は作った。サンチェスに強烈なボディーを打