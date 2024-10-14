総務省は、携帯電話向けの電話番号として「060」を開放する方針について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問した。 今後、審議会からの答申を経て、制度上は12月中に「060」から始まる電話番号が携帯電話での利用が認められる方針だ。 実際に「060」番号が使えるようになるのはいつから？ 冒頭で紹介の通り、「060」で始まる電話番号が携帯電話向けに開放されるのは、最短で12月中の見通しだ。しかし、12月以降