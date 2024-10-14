All Aboutが実施しているアンケートから、京都府在住38歳男性のカードローン返済エピソードを紹介します。◆【マンガ】36歳年収450万円男性「住宅ローン返済開始と第2子誕生」が同時に来てしまい……回答者プロフィール年齢性別：38歳男性同居家族構成：本人、妻（38歳）、長女（15歳）、次女（11歳）、長男（9歳）居住地：京都府職業：会社員世帯年収：本人380万円、妻不明世帯金融資産：現預金10万円、リスク資産0円「比較的簡単