投開票まで3週間あまりに迫ったアメリカ大統領選挙で、オバマ元大統領に続き、クリントン元大統領も民主党のハリス副大統領の応援演説を始めました。クリントン元大統領「相手は非難し、分断をもたらし、怒りを積み重ねます。カマラ・ハリスはページをめくって機会に満ちた社会を作りたいのです。みんなで一緒に作る社会です」クリントン元大統領は13日、南部ジョージア州で開かれた民主党の集会で演説し、ハリス副大統領への投票