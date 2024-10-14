日本でも活動した韓国女子ゴルファー、ジョン・ジユが美スタイルを見せつけた。【写真】ジョン・ジユ、大胆ドレスからあらわの“神ボディ”ジョン・ジユは最近、自身のインスタグラムを更新。「モンスターワーキング」とキャプションに綴り、米カリフォルニアに滞在中の写真を投稿した。公開された写真には、エレベーター内で鏡越しに自撮りを撮るジョン・ジユが写っている。クロップドTシャツにレギンスを合わせたスポーティーな