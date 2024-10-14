年収は300万円以下、本当に稼ぐべきは月10万円、50代で仕事の意義を見失う、60代管理職はごく少数、70歳男性の就業率は45%――。10万部突破のベストセラー『ほんとうの定年後』では、多数の統計データや事例から知られざる「定年後の実態」を明らかにしている。たとえば、50歳以降、能力が下がるなかで仕事の負荷はどう変化するのか。〈定年前後を境に仕事の負荷はどう変わるか。それは能力の変化と比較して傾向はより明確である。