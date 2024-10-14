コスプレイヤーの尊みを感じて桜井が13日（日）、まんまる美バストに視線奪われる水着ショットを公開した。【別カット】尊みを感じて桜井、『アズールレーン』鎮海コスプレ姿Xのフォロワーが57万人を超えた人気コスプレイヤー・尊みを感じて桜井。「二次元を三次元へ召喚させること」をコンセプトに、仲間と共に日々活動する『lapinAngelia』というパーソナルプロジェクトも行っている。尊みを感じて桜井は13日、「ん」とXを更新。