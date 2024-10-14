浄土真宗の僧侶にして宗教学者の釈徹宗氏。批評家・随筆家にしてキリスト者の若松英輔氏。「信仰」に造詣の深い当代きっての論客二人が、「宗教の本質」について書簡を交わす本連載。今回のテーマは「宗教共同体」です。（本記事は、「群像」2024年９月号にも掲載されています）宗教共同体『月刊住職』という雑誌があるのですが、ご存知でしょうか。雑誌名からは、なかなかニッチな雰囲気が漂ってきますよね。この雑誌が今年創刊五