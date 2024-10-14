◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座決定１２回戦〇同級１位・岩田翔吉（３回ＴＫＯ）同級２位・ハイロ・ノリエガ●（１３日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯ世界ライトフライ級王座決定戦で岩田翔吉（２８）＝帝拳＝が、ハイロ・ノリエガ（３１）＝スペイン＝を３回ＴＫＯで破り、２度目の世界挑戦で新王者となった。３回に初のダウンを奪うと、立ち上がった相手に右ボディーから左フック。