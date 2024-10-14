◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦阪神３―１０ＤｅＮＡ（１３日・甲子園）就任４年目で初のクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）突破を決めたＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５０）が、ホッと胸をなで下ろした。驚異のマシンガン打線が火を噴き、計１５安打１０得点と快勝。日本シリーズに進んだ１７年以来７年ぶりの最終Ｓ進出を決めた。「出ているメンバー、控えのメン