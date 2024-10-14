韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー、モモ（ＭＯＭＯ）が日本時間１３日にＳＮＳを更新。衣装ショットを披露した。インスタグラムで人気コスメブランド「Ｗｏｎｊｕｎｇｙｏ（ウォンジョンヨ）」のインスタグラムアカウントのみをつづったモモは、オフショルダーデザインのピンクのドレス姿を公開。髪型は金髪ボブで、毛先が巻かれている。この投稿にファンからは「お人形さんだよ」「なんでそ