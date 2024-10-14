長周期震動に備える「飛ばされ防止手すり」過去、長周期地震動により被害を出した主な地震は、私が認識しているだけでも新潟地震、十勝沖地震、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、福島県沖地震など枚挙にいとまがない。これからは高層建物であれば、長周期地震動対策は必須事案。それは地震列島日本に住む当然の作法なのかもしれない。国土交通省の長周期地震動対策の対象地域内（1-（6）図の緑色で示す範囲）に存在し、00