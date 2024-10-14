不振のセダンに代わる高級SUVフランスのDSは、次世代のフラッグシップモデルとして新型「DS 8」（仮称）を2025年に導入する計画だ。セダンとSUVの中間的なボディ形状で、現行のDS 9に代わる最上位車種になると予想されている。【画像】ゴージャスな質感の「個性派」高級セダン【DS 9を写真で見る】全23枚DSがシトロエンから分離して独立ブランドとなってから今年で10年が経過する。各車の電動化と市場シェア拡大に取り組む中、DS