指原莉乃さんがプロデュースするコスメブランド｢Ririmew(リリミュウ)｣から、2024年11月1日(金)より数量限定で｢リリミュウ クリスマスコレクション’24｣を発売♡今年のクリスマスコフレは2種類のリップがセット!さらにかわいらしいオリジナルポーチもセットに♡この記事を読んだら手に入れたくなっちゃうかも♡ 2024年11月1日(金)発売!クリスマスコフレ♡ リリミュウ クリスマスコレクション’24