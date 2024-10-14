ようやく暑気が去った。外に出てウオーキングやジョギングをしたり、体操をしたりと、スポーツの秋到来を実感している人も多いだろう。3連休最終日のきょうはスポーツの日だ。適度な運動を無理せず続けることは、健康に問題なく生活できる健康寿命を延ばし、人生を豊かにしてくれる。日頃の運動不足から脱する一歩を踏み出そう。スポーツ庁の2023年度の調査によると、20歳以上が週に1日以上運動する割合は52・0％で、3年連