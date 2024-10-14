ウクライナのゼレンスキー大統領＝11日、ベルリン（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は13日夜の声明で、侵攻を続けるロシアと北朝鮮の結束が増しているとし「武器だけでなく、北朝鮮から占領軍への人の移送についてもだ」と断言した。これ以上は触れておらず、派遣場所や規模などの詳細は不明。今月、ロシア占領地域での北朝鮮士官の死亡や北朝鮮技術者の派遣に関する報道が相次いでいた。ゼレン