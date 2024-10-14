【柏原純一「烈眼」】パ・リーグのＣＳファーストステージ第２戦（１３日、エスコン）。初戦を落として後のなかった日本ハムは、サヨナラ勝利を飾った。１―２と敗色濃厚の９回裏、ロッテの抑え投手・益田から万波が、左翼席に起死回生の同点弾。延長１０回に最後は、浅間がサヨナラ打と、相撲で言えば?うっちゃった?ともいえる劇的勝利だった。初戦同様、試合は７回までにロッテが２本のソロアーチで先行。すでに終盤に突入して