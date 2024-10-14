パ・リーグ王者のソフトバンクは１３日、本拠地みずほペイペイドームでクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージに向けた全体練習を行った。この日は試合を想定した実戦形式の練習で調整。不動の４番・山川が豪快なアーチを披露すれば、右足首の負傷から戦列復帰を目指す近藤にも一発が飛び出すなど収穫の多い一日となった。ポストシーズンでキーマンとなり得るシンデレラボーイ候補も強烈な存在感を放った。首脳陣が