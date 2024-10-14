女子プロレス「マリーゴールド」が誇る１９歳コンビが、タイトル取りに弾みをつけた。２４日の東京・後楽園ホール大会でツインスター王者のＭＩＲＡＩ（２４）＆桜井麻衣（３４）に挑戦するビクトリア弓月（１９）、田中きずな（１９）組は、１３日の浜松大会で松井珠紗＆瀬戸レアと対戦。好連係を見せつけると、最後は弓月がローリング・アロー（変型横回転十字固め）で瀬戸を沈めた。試合後、弓月は「ツインスターの挑戦が