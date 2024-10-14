福岡県苅田町で13日、無免許で酒を飲んで軽乗用車を運転したとして自称会社員の43歳の男が逮捕されました。13日午前3時前、福岡県苅田町二崎で「男がビールを飲んで車両に乗って動き出した」と目撃者の男性から110番通報がありました。通報した男性が男の乗った軽乗用車を5キロほど追跡したあと警察が駆けつけ、男の呼気を調べたところ、基準値の約7倍のアルコールが検出されました。また、免許証を確認すると、男は大