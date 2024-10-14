TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、脚本家・三谷幸喜さんと山崎怜奈さん。ここでは、お2人がテレビに出演するときの“怖さ”について語り合いました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11879（左から）三谷幸喜さん、山崎怜奈さん◆テレビは“嘘がつけない”媒体三谷：僕は、ものすごく山崎