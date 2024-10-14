◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座決定戦１２回戦○同級１位・寺地拳四朗（１１回ＴＫＯ）同級２位クリストファー・ロサレス●（１３日、東京・有明アリーナ）世界戦４試合が行われ、ＷＢＣ世界フライ級王座決定戦は、前ＷＢＡスーパー＆ＷＢＣ世界ライトフライ級統一王者でＷＢＣ世界フライ級１位の寺地拳四朗（３２）＝ＢＭＢ＝が、同級２位クリストファー・ロサレス（３０）＝ニカラグア＝を