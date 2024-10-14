◆男子プロゴルフツアー今季メジャー第３戦日本オープン最終日（１３日、埼玉・東京ＧＣ＝７２５１ヤード、パー７０）１打差の３位から出た２０１８、１９年賞金王の今平周吾（３２）＝ロピア＝が５バーディー、３ボギーの最少６８で回り、通算４アンダーの逆転優勝。昨年１１月以来となる節目の通算１０勝目を、地元・埼玉県開催の国内最高峰のメジャー大会で飾った。最終１８番で２０メートルの劇的バーディーパットを沈