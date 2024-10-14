１４日（日本時間１５日）から始まるヤンキース―ガーディアンズのア・リーグ優勝決定シリーズを前に１３日（同１４日）、両チームから先発ローテーションが発表され、第１戦からヤンキースは左腕ロドン（公式戦１６勝９敗）、右腕コール（同８勝５敗）、右腕シュミット（同５勝５敗）、右腕ヒル（同１５勝７敗）。一方のガーディアンズは第１戦が右腕カッブ（同２勝１敗）、第２戦が右腕バイビー（同１２勝８敗）と２試合目まで