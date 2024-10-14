モデル・タレントの谷まりあが１３日までに自身のＳＮＳを更新。コーデショットを披露した。インスタグラムで「Ｔｈａｎｋｓ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎｆｏｒＭＴ」とつづると、美背中部分が開いており、デコルテや肩があらわになったブラックのキャミワンピース姿を公開。大きなルイ・ヴィトンのカバンを持っている。この投稿にファンからは「めちゃめちゃ可愛（かわい）すぎるじゃないか」「美しすぎ」「綺麗（きれ