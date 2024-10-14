「新馬戦」（１３日、東京）好位でレースを進めた６番人気のテイクイットオール（牡２歳、父キズナ、母トップソリスト、栗東・中竹）が、最後までしぶとく脚を伸ばしてゴール前の接戦を首差で制した。三浦は「返し馬の感じから緩さや子どもっぽさもあって、初戦向きではないなか、最後にエンジンが掛かってからは切れましたね。軽くて、鋭さが際立ちました。距離が延びて良さそう」と末脚を評価した。中竹師も「切れ味はあり